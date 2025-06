POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall - Folgemeldung

Eschwege (ots) - Aktuell ereignete sich auf der B 452 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Eschwege und Reichensachsen. Nach ersten Informationen kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet dadurch in Brand. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz; die Bundestraße ist in diesem Streckenabschnitt derzeit voll gesperrt. Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen ...

