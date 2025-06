Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.06.25

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 12:05 Uhr befuhr gestern Mittag eine 19-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw die B 452 von Reichensachsen nach Eschwege, wo sie dann die Abfahrt in Richtung Heubergstraße nutzte. Im dortigen Einmündungsbereich musste sie verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 32-Jährige aus Niestetal zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern, um 13:50 Uhr, im Bereich des "Hoheneicher Rondell". Eine 36-Jährige aus Eisenach musste zunächst im Einmündungsbereich der B 452/ B 27 an der dortigen Ampel anhalten. Als diese "grün" anzeigte, fuhr sie an, musste kurz darauf aber ihr Auto nochmal abstoppen. Diese bemerkte der nachfolgende 26-Jährige aus Bebra zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung und Einbruch in Tennisheim

Für einen Polizeieinsatz in den gestrigen späten Abendstunden sorgten zwei Tatverdächtige, die alkoholisiert in der Jahnstraße im ehemaligen Feriendorf unterwegs waren. Zunächst wurde, um 23:23 Uhr, ein Einbruch gemeldet, der sich später und aufgrund von Sprachbarrieren als Sachbeschädigung herausstellte. Ein 29-Jähriger und ein 30-Jähriger, beide polnische Staatsangehörige, suchten wohl einen Schlafplatz und schlugen die Scheibe einer Balkontür eines Hauses im dem ehemaligen Feriendorf ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR.

Im weiteren Verlauf der Nacht stellte die Polizeistreife fest, dass im Kneippweg in Sontra, beim dortigen Tennisklub, ein Fenster offen stand. Wie sich herausstellte wurde der Holzladen gewaltsam geöffnet und das Fenster dahinter eingeschlagen. Bei der Durchsuchung des Clubheims wurde keine Personen mehr angetroffen, jedoch konnten vor dem Haus ein schwarzer Müllsack aufgefunden werden, der mit Gegenständen aus dem Vereinsheim gefüllt war. Auch wurde ein Rucksack und eine Sporttasche aufgefunden, die dem zuvor aufgefallenen 30-Jährigen gehört. Letztendlich wurden die Personen zur Polizeistation sistiert. Durchgeführte Alkoholtests ergaben einen Wert von ca. 2,8 Promille bei dem 30-Jährigen und ca. ein Promille bei den zweiten Tatverdächtigen. Anzeigen wegen Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung wurden erstattet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die zwei Tatverdächtigen heute Morgen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto rollt in Weidezaun

Um 20:45 Uhr parkte gestern Abend eine 38-Jährige aus Leipzig ihren Pkw in der Bergmannstraße in Retterode. Da das Auto nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, setzte sich dieses rückwärts in Bewegung und fuhr nach ca. fünf Metern in einen Weidezaun hinein. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 10:22 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 66-Jähriger aus Fuldatal mit einem Kraftomnibus von der Ermschwerder Straße kommend in die Schützenstraße in Witzenhausen abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 18-Jährigen aus Neu-Eichenberg gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Personen wurden nicht verletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

