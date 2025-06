Polizei Eschwege

POL-ESW: Diebstähle

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl einer Geldbörse

Um 10:45 Uhr wurde am heutigen Vormittag einer 75-Jährigen aus Hessisch Lichtenau während ihres Einkaufs die Geldbörse gestohlen. Die 75-Jährige hielt sich zu dieser Zeit im Netto-Markt in der Herderstraße in Hessisch Lichtenau auf. Die Geldbörse wurde aus der Einkaufstasche entwendet. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich noch ca. 200 EUR Bargeld in dem Portmonee. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Eschwege

Diebstahl aus Eisdiele

In der Nacht vom 10./11.06.25 drangen unbekannte Täter in eine Eisdiele am Marktplatz in Eschwege ein. Dort wurde der Verkaufsraum durch den oder die Täter durchsucht und das Wechselgeld aus den vorgefundenen Geldbörsen entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

