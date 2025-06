POL-ESW: Pressebericht vom 11.06.25

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 11.06.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:48 Uhr touchierte gestern Mittag eine 39-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Renault, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Neustädter Kirchplatz" in Eschwege.

Unfall bei Wechsel der Fahrspur

Um 19:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 30-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung des Kreisverkehrs am Stadtbahnhof in Eschwege. Kurz vor dem Kreisel beabsichtigte er von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln, übersah dabei aber den dort fahrenden Pkw, der von einer 63-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallfluchten

Um 12:43 Uhr wurde gestern Mittag in der Dünzebacher Straße in Eschwege ein dort geparkter grauer Pkw VW von einem vorbeifahrenden Fahrzeuge touchiert und beschädigt. Dadurch wurde der Außenspiegel abgefahren. Sachschaden: ca. 500 EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege angezeigt. Zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr wurde dort am gestrigen Dienstag ein grauer Audi A 4 seitlich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Auf dem oberen Parkplatz der Klinik "Hoher Meißner" in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf wurde zwischen dem 04.06.25 und dem 10.06.25, 19:00 Uhr ein dort geparkter BMW X 3 im Bereich der Beifahrertür angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 04:18 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Oberrieden kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 1000 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 20:47 Uhr wurde gestern Abend eine 41-Jährige aus Eschwege auf einem E-Scooter fahrend in Höhe der "Tränenbrücke" in Eschwege polizeilich kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, war sie unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen unterwegs, was ein durchgeführter Test betätigte. Es folgte eine Blutentnahme; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird vom unteren Parkdeck der Orthopädischen Klinik angezeigt. Bei einem dort seit längerem stehenden weißen Pkw Mitsubishi wurde die hintere Stoßstange angefahren und beschädigt. Der Schaden wurde gestern Mittag, um 13:30 Uhr, festgestellt, kann aber bis zum 22.05.25 zurückliegen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Brand in Küche

Um 18:16 Uhr wurde gestern die Feuerwehr in die Lentzstraße nach Fürstenhagen alarmiert, nachdem dort ein Wohnungsbrand gemeldet wurde. Vor Ort stellte die örtliche Feuerwehr fest, dass es in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Küche zu einem Feuer kam. Ausgelöst durch eine in Betrieb befindliche Fritteuse kam es zu einem Fettbrand und starke Rauchentwicklung. Dadurch wurde das Küchenmobiliar beschädigt. Die brennende Fritteuse wurde augenscheinlich durch die 34-Jährige Wohnungsinhaberin nach draußen verbracht. Dabei erlitt die 34-Jährige eine Rauchgasvergiftung, worauf sie nach Erstbehandlung im Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner

