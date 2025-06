POL-ESW: Pressebericht vom 10.06.25

Eschwege (ots) - Um 12:39 Uhr befuhr am gestrigen Pfingstmontag in der Mittagszeit eine 41-Jährige aus Schleusingen mit ihrem Pkw die Landstraße (B 452) in Reichensachsen in Richtung Hoheneiche. Etwa in Höhe des dortigen Edeka-Marktes fuhr plötzlich ein 19-jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw vom rechts parallel zur Fahrbahn verlaufenen Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den ...

mehr