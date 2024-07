POL-ME: Fiat Panda brennt vollständig aus - die Polizei ermittelt - Hilden - 2407064

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 16. Juli 2024, kam es in Hilden zu einem Brand eines Fiat Panda. Der Kleinwagen wurde vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt.

Das ist nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Gegen 1:40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten ein in Flammen stehendes Auto an der Adresse "Am Lindenplatz". Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr erschienen schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Flammen hatten das Auto jedoch vollständig zerstört.

Bei dem betroffenen Wagen handelte es sich um einen weißen Fiat Panda, den sein Halter am Montagabend, 15. Juli 2024, gegen 23:10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt hatte.

Neben dem Fiat befanden sich drei weitere Fahrzeuge, welche durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht beschädigt wurden. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen wird auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand an dem Auto wahrscheinlich vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bei den bisherigen Ermittlungen jedoch nicht.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes "Am Lindenplatz" gemacht oder kann mit sonstigen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 / 898 - 6410 entgegen.

