POL-OL: Westerstede: Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Sonnenstudio +++ Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Sonntag, dem 06.04.2025, 14:00 Uhr, und Montag, dem 07.04.2025, 16:00 Uhr, kam es - vermutlich in den Nachtstunden - zu einem versuchten Einbruch in ein Sonnenstudio in der Meinardusstraße in Westerstede.

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur rückwärtigen, überdachten Terrasse des Studios und warfen dort einen Gullydeckel in das dortige Fenster. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht.

Zusätzlich zum Fenster wurden auf der Terrasse mehrere dort abgestellte Gegenstände, darunter eine Sitzgruppe, beschädigt.

Der verwendete Gullydeckel konnte einem nahegelegenen Regenwasserkanal zugeordnet werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem versuchten Einbruchdiebstahl ausgegangen.

Die Polizei Westerstede bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten, die im genannten Zeitraum im Bereich der Meinardusstraße oder den angrenzenden Grundstücken festgestellt wurden.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Westerstede unter Tel. 04488 / 833-0.

