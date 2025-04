POL-OL: Westerstede: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Apen

Oldenburg (ots) - In dem Zeitraum von ca. Sonntag, 15:00 Uhr, bis Montag, 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung im Rigaer Weg in Oldenburg gewaltsam einzudringen. Hierzu schlugen sie nach bisherigen Erkenntnissen den Glaseinsatz der Wohnungstür ein, um durch das entstandene Loch an die innenliegende Türklinke zu gelangen. Da jedoch kein Schlüssel ...

mehr