POL-ESW: Pressebericht vom 06.06.25

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:11 Uhr beabsichtigte gestern Morgen eine 28-Jährige aus Eschwege in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege in Höhe der dortigen Sparkasse mit ihrem Auto einzuparken. Dabei beschädigte sie einen dort geparkten Mini Cooper, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet

Um 13:01 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 28-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw vom Gelände des Mc Donald in Eschwege auf die Landstraße (B 249) einzufahren. Dabei übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 73-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Zusammenstoß Pkw und Fahrrad

Um 13:25 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 56-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege in Richtung Stadtbahnhof. Im Einmündungsbereich zum Tegut-Markt bog sie auf den Parkplatz des Marktes ab, übersah dabei aber den auf der Bahnhofstraße fahrenden 21-Jährigen Radfahrer aus Eschwege. Der Radfahrer blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Auffahrunfall

13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag in der Niederhoner Straße in Eschwege ereignete. Um 16:00 Uhr beabsichtigte eine 42-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit ihrem Pkw von einem Parkplatz eines Grundstückes (Bäckerei) in den fließenden Verkehr einzubiegen. Parallel dazu verließ ein 56-Jähriger aus Bovenden, der mit seinem Pkw stadtauswärts unterwegs war, den Kreisverkehr und führte einen Fahrspurwechsel auf die rechte Fahrspur durch, als zeitgleich die 42-Jährige mit ihrem Pkw auf die rechte Fahrspur einfuhr.

Unfall beim Überholen

Um 17:32 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 58-Jähriger aus Röttingen mit einem Lkw mit Anhänger die Soodener Straße in Eltmannshausen Richtung Niddawitzhausen. Als der Fahrer mit dem Lkw nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der den Lkw in diesem Moment überholen wollte. Der Pkw wurde von einem 29-Jährigen aus Hamburg gefahren. Diesen erwartet weiterhin ein Verfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, da er die vorhandene US-amerikanische Fahrerlaubnis nicht umschrieben ließ, obwohl er länger als 185 Tage in Deutschland wohnhaft ist.

Wildunfall

Um 22:07 Uhr befuhr gestern Abend eine 38-Jährige aus Waldkappel mit einem Pkw die K 29 in Richtung Rechtebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Widerstand

Um 10:44 Uhr widersetzte sich gestern Vormittag ein 63-Jähriger, derzeit ohne festen Wohnsitz, gegen eine Maßnahme eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes Eschwege, indem er am Stadtbahnhof Eschwege einen Besen nach diesem warf. Der Mitarbeiters des Ordnungsamtes wurde dadurch am Knie leicht verletzt. Zudem schlug er mit einer Tasche auf die Motorhaube eines Fahrzeuges des Baubetriebshofs ein, das dadurch beschädigt (Schaden: ca. 2000 EUR) wurde. Bei dem anschließenden polizeilichen Einschreiten leistete er ebenfalls erheblichen Widerstand, worauf ihm die Handfesseln angelegt werden mussten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Mercedes-Stern entwendet

Am 04.06.25 stellte die Geschädigte eines Mercedes GLE in den Morgenstunden fest, dass Unbekannte an dem Fahrzeug den Mercedes-Stern der vorderen linken Felge abmontiert und entwendet haben. Gleiches sollte auch an der rechten Felge geschehen, scheiterte dort aber. Das Auto stand bei Feststellung der Tat auf dem Parkplatz "Wendische Mark" in Eschwege. Beide Felgen wurden dadurch beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 11:24 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 82-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die L 3238 zwischen Küchen und Walburg. In einer Linkskurve kam sie mit dem Auto nach rechts von der Landstraße ab. Dabei wurde die 82-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung / Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 09:26 Uhr befuhr heute Morgen eine 26-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die B 27 aus Richtung Göttingen kommend und beabsichtigte auf die B 80 abzubiegen. Verkehrsbedingt bremste sie ihr Auto ab, was die nachfolgende 83-Jährige aus Neu-Eichenberg zu spät registrierte und mit ihrem Auto auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 83-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl von Werkzeug

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße in Witzenhausen wurde am 05.06.24, zwischen 14:30 Uhr und 15:20 Uhr, ein Koffer mit Bohraufsätzen entwendet. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

