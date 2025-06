Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.06.25

Polizei Eschwege

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel; Pkw nicht zugelassen

Die Polizei in Eschwege hat gleich wegen mehrerer Verstöße Ermittlungen gegen eine 38-Jährige aus Eschwege eingeleitet. Gegen 00.42 Uhr in der Nacht zu Donnerstag kontrollierten die Beamten die Frau in der Wiesenstraße in Eschwege, wo diese einen Pkw führte, der nicht zugelassen war. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten auch einen Drogentest durch, der auf die Substanzen THC und Amphetamin positiv ausfiel. In der Folge musste sich die Autofahrerin einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen wurden eingeleitet. Dazu kommen Ermittlungen, wegen des Fahrens mit einem nicht zugelassen Kraftfahrzeug.

Sachbeschädigung

Angezeigt wurde gestern Abend eine Sachbeschädigung an einem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses im Lindenweg in Eschwege. Tatverdächtig ist ein 22-Jähriger aus Eschwege, der zuvor in diesem Bereich lautstark unterwegs war und durch die Polizeistreife zur Ruhe ermahnt werden musste. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Der 22-Jährige selbst streitet die Sachbeschädigung ab.

Gartentor beschädigt

Um 21:32 Uhr wurde gestern Abend festgestellt, dass unbekannte Täter ein Gartentor sowie die Eingangstür zu einem Gartenhäuschen aufgebrochen hatten, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Die Tat ereignete sich in der Kleingartenanlage "Auf dem Werdchen" in Eschwege. Entwendet wurde nach bisherigen Kenntnisstand nichts. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallfluchten

Aus der Rexinger Straße in Hessisch Lichtenau wird nachträglich noch eine Unfallflucht vom 03.06.25 angezeigt. Zwischen 12:30 Uhr und 14:20 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter silberner Pkw Daimler im Bereich des linken Kotflügels angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Um 08:15 Uhr befuhr heute Morgen eine 73-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die K 39 von Hessisch Lichtenau-Küchen kommend in Richtung Waldkappel. Ihr entgegen kam ein Pkw, der zu weit links fuhr, so dass es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln kam. Während die 73-Jährige sofort anhielt fuhr der andere Unfallbeteiligte weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Hinweise: 05602/93930.

Wildunfall; 25.000 EUR Sachschaden

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Großalmerode befuhr am Donnerstag um 05.40 Uhr die L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach. Auf besagter Strecke erfasste der Mann ein Wildschwein, welches noch am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Verfolgungsfahrt

Um 19:49 Uhr beabsichtigte die Polizeistreife einen 42-Jährigen aus dem Eichsfeldkreis mit einem Kleinkraftrad im Bereich "Hohler Weg" in Witzenhausen (Wirtschaftsweg (Aue) Richtung Unterrieden) zwecks Fahrzeugkontrolle anzuhalten. Die Anhaltezeichen der Polizeibeamten ignorierte der 42-Jährige und lieferte sich stattdessen eine mehrminütige Verfolgungsfahrt mit der Polizei, indem er durch Parkanlagen, über Fußwege und plötzlichen Wendemanöver versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Als er erneut in den "Hohler Weg" fuhr, gelang es den Polizeibeamten den Fahrer zu stoppen. Er versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Letztendlich räumte er ein keine Fahrerlaubnis zu besitzen und zuvor Amphetamine und Cannabis konsumiert zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Krad sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

