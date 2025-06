Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.06.25

Eschwege (ots)

Geparktes Auto beschädigt

Um 12:54 Uhr befuhr gestern Mittag eine 24-Jährige aus Neukirchen mit einem Sprinter die Kupfergasse in Abterode. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Polo streifte sie diesen seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 3500 EUR entstand.

Unfallflucht

Am gestrigen Dienstag ereignete sich in der Gartenstraße in Reichensachsen eine Unfallflucht. Zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde die Gartenmauer eines dortigen Grundstücks angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 12:28 Uhr wurde gestern Mittag ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard auf einem E-Scooter fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht einer Fahrt unter Einfluss von THC, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Um 23:10 Uhr wurde gestern Abend ein 31-Jähriger aus Eschwege, der mit einem Fahrrad unterwegs war, in der Niederhoner Straße in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Widerstand; Sachbeschädigung an Streifenwagen

Um 11:25 Uhr wurde gestern Vormittag die Polizei in Eschwege angefordert, nachdem eine männliche Person im Bereich der "Schloßplatzkreuzung" in Eschwege immer wieder vor fahrende Autos sprang. Bei Eintreffen der Polizeistreife verhielt er sich gegenüber den Beamten aggressiv und erhob die Fäuste. Zudem wurde er verbal äußerst abfällig, so dass er vorübergehend die Handfesseln angelegt bekommen sollte. Dabei trat er nach den Polizeibeamten, die er verfehlte, nicht aber den Streifenwagen. Dieser wurde im Bereich der Tür beschädigt (Schaden: ca. 500 EUR). Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Wanfried, der im Anschluss in das ZPP des Klinikums Werra-Meißner gebracht wurde. Zudem wurde eine Blutentnahme zwecks Untersuchung auf Alkohol/ Drogen angeordnet.

Öffentliche Toilette beschädigt

Durch die Stadt Bad Sooden-Allendorf wird angezeigt, dass die öffentliche Toilettenanlage am "Rathofplatz" in Bad Sooden-Allendorf durch Unbekannte beschmiert und dadurch beschädigt wurde. Mittels eines Farbstiftes wurden nicht zusammenhangslose und näher definierbare Zeichen und Buchstaben an den Wänden hinterlassen. Die Tat wurde am 02.06.25 festgestellt; der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 01.06.25, 13:00 Uhr und dem 02.06.25, 10:00 Uhr wurde am Stadtbahnhof in Eschwege aus der dortigen Fahrradgarage ein Mountainbike "Steppenwolf Timber" im Wert von ca. 300 EUR gestohlen. Das Rad war mittels Kettenschloss gesichert, welches nach dem Aufbruch durch den oder die Täter ebenfalls mitgenommen wurde. Hinweise: 05651/9250.

Farbe auf Pkw geschüttet

Zwischen dem 02.06.25, 20:30 Uhr und dem 03.06.25, 06:45 Uhr wurde in der Oderstraße in Eschwege ein VW Golf mit weißer Farbe überschüttet, die sich entlang des gesamten Autos verteilte. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:05 Uhr befuhr gestern am späten Abend ein 53-Jähriger aus Polen mit einem Pkw die L 3459 zwischen Thurnhosbach und Eltmannsee. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 13:08 Uhr befuhr gestern Mittag eine 41-Jährige aus Großalmerode mit einem Pkw die L 3225 von Faulbach kommend in Richtung Großalmerode. Dabei kam sie mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baumstamm. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und am Unfallort durch die Rettungskräfte behandelt.

Unfallflucht

Gegen 18:40 Uhr befuhr gestern Abend ein Lkw die Straße "Am Berge" in Fürstenhagen. Im Bereich einer Linkskurve beschädigte der Lkw vermutlich mit dem Anhänger/ Auflieger einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Passat im gesamten Heckbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.06.25, 18:30 Uhr und dem 03.06.25, 08:50 Uhr wurde in der Straße "An den Eichen" in Rommerode ein Opel Corsa beschädigt. Aufgrund vorgefundener Metallkugeln ist davon auszugehen, dass mit einer Soft-Air-Waffe auf das Auto geschossen wurde. Dabei wurde die Frontscheibe beschädigt. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 16:00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 29-Jähriger aus Witzenhausen in Witzenhausen auf einem E-Scooter fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, fuhr er unter dem Einfluss von THC, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

