POL-PDPS: Brand einer Mülltonne

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, den 30.04.2025, gegen 22:00 Uhr stellte die Geschädigte ihren Pkw in der Hirtengasse in Pirmasens ordnungsgemäß ab. Als sie am 01.05.2025 gegen 18:30 Uhr an ihr Fahrzeug kam stellte sie Dellen und Kratzer sowohl auf dem Dach als auch an der C-Säule ihres Pkw fest. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen orangfarbenen Renault Capture. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

