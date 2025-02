Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Büro in einem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Straße. Unbekannte Täter hebelten die Tür zum Büro auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Beute umfasst Bargeld, abgelaufene Ausweisdokumente, Schlüssel, Sparbücher sowie Zahlungsmittel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung geben können.

Recklinghausen

Am 19. Februar 2025, vormittags, wurde in eine Wohnung an der Volmestraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten sowohl das Wohnzimmer als auch das Schlafzimmer. Über die genaue Beute liegen derzeit noch keine Angaben vor. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu ermitteln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell