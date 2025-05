Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, gegen 22:00 Uhr stellte die Geschädigte ihren Pkw in der Hirtengasse in Pirmasens ordnungsgemäß ab. Als sie am 01.05.2025 gegen 18:30 Uhr an ihr Fahrzeug kam stellte sie Dellen und Kratzer sowohl auf dem Dach als auch an der C-Säule ihres Pkw fest. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen orangfarbenen Renault Capture. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

