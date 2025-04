Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Flucht vor der Polizei - Mann muss ins Gefängnis

Pirmasens (ots)

Am späten Montagabend entzog sich ein Autofahrer der polizeilichen Kontrolle. Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte der Flüchtige kurz darauf jedoch festgenommen werden. Um 22.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Einmündungsbereich der Arnulfstraße / Maria-Theresien-Straße ein dunkles Fahrzeug mit ausländischer Zulassung auf. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Nach Verfolgung durch mehrere Straßen und eines Feldweges brach der Sichtkontakt in Höhe der Streckbrücke ab. Kurz darauf meldete sich ein Anwohner und teilte mit, dass soeben in der Rupprechtsstraße ein dunkler Pkw zwischen zwei Wohnwägen abgestellt worden sei. Der Fahrzeugführer habe die Kennzeichen abgemacht und sei weggelaufen. Als die Beamten unmittelbar vor Ort eintrafen, konnten sie den Verantwortlichen noch antreffen. Der 26-Jährige gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein. Es stellte sich heraus, dass der VW Passat weder zugelassen noch versichert war. Die Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden einer geladenen CO2 Pistole sowie einer fremden Zulassungsbescheinigung. Bei der Überprüfung des Dokuments konnte festgestellt werden, dass das entsprechende Motorrad in Baden-Württemberg gestohlen wurde. Die Polizisten hakten nach und konnten schließlich auch das entwendete Kraftrad unweit der Kontrollörtlichkeit sicherstellen. Da der Beschuldigte auch zwei gegen ihn gerichtete Haftbefehle nicht bezahlen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf ihn warten jetzt mehrere Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an. |krä

