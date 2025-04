Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Automat

Pirmasens (ots)

Am Freitagabend, den 25.04.2025, in der Zeit bis ca. 23:45 Uhr kam es in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einer Sachbeschädigung an einem dort aufgestellten 24/7 Kioskautomaten. Der Automat wurde augenscheinlich von hinten umgestoßen. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

