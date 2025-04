Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rodalben (ots)

Am Freitag, den 25.04.2025, gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz unterhalb der Marienbrücke in Rodalben zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol. Hierbei versuchte der 65-jährige Fahrer vorwärts in eine der dortigen Parklücken einzuparken. Dabei touchierte er das rechts neben ihm geparkte Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im Bereich der Frontstoßstange. Die Gesamtschadenshöhe bei beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3000 Euro Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher ein Alkoholwert von 1,99 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Unfallverursacher wird ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

