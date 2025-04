Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Säugling

Nünschweiler (ots)

Am Mittwoch, den 23.04.2025 kurz vor 16:00 Uhr befuhr ein 41-jährige Mann aus dem Landkreis die A 8 von Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz vor dem Rastplatz Kornberg verlor er auf regennasser Fahrbahn, aller Wahrscheinlichkeit nach durch Aquaplaning, die Kontrolle über sein Fahrzeug und schrammt rundum an der Leitplanke entlang. Hierbei erlitt sein zweiwochenalter Säugling leichte Abschürfungen, die restlichen Mitfahrer, seine Ehefrau und ein weiteres Kind, blieben unverletzt. Sein PKW erlitt einen Totalschaden. |zie

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell