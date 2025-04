POL-PDPS: Haftbefehl vollstreckt

Pirmasens (ots) - Am Sonntag, den 20.04.25 gegen 22:30 Uhr wurde bei der Polizei Pirmasens mitgeteilt, dass im Vorort Niedersimten in der Straße In der Herget vier Fahrzeuge zerkratzt wurden. Täterhinweise konnten vorerst nicht festgestellt werden. Am Montag, den 21.04.25 gegen 22:45 Uhr kam es erneut zu drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in derselben Straße wie am Vortag. Ein Anwohner habe nur noch erkannt wie zwei Jugendliche vom Tatort weggerannt seien. Ein ...

mehr