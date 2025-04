Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 20.04.25 gegen 22:30 Uhr wurde bei der Polizei Pirmasens mitgeteilt, dass im Vorort Niedersimten in der Straße In der Herget vier Fahrzeuge zerkratzt wurden. Täterhinweise konnten vorerst nicht festgestellt werden.

Am Montag, den 21.04.25 gegen 22:45 Uhr kam es erneut zu drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in derselben Straße wie am Vortag. Ein Anwohner habe nur noch erkannt wie zwei Jugendliche vom Tatort weggerannt seien. Ein Anwohner habe die beiden eingeholt und ist mit beiden Jugendlichen zum Tatort zurückgekehrt. Sie erzählten den Polizisten, dass eine schwarz gekleidete und unbekannte Person vom Tatort wegrannte und rannten ihr hinterher. Die Tat stritten sie vehement ab, Augenzeugen der Tat sind noch nicht bekannt. Bei den drei beschädigten Kraftfahrzeugen handelte es sich um die gleichen Fahrzeuge wie am Vortag.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

