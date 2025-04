POL-PDPS: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

66976 Rodalben, Neuhofstraße (ots) - Im Zeitraum vom 16.04.2025 21:00 Uhr - 17.04.2025 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Neuhofstraße in Rodalben einen, am Fahrbahnrand geparkten, grauen Fiat 500 im linksseitigen Bereich des Fahrzeughecks. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Vorbeifahren verursacht und wird derzeit auf circa 2.000EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

