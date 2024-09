Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch

Nordhausen (ots)

In der Wallrothstraße machten sich am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr zwei Unbekannte an einer Haustür, in der Absicht diese gewaltsam zu öffnen, zu schaffen. Vor Ort konnten die herbeigeilten Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen die Täter nicht mehr feststellen. Die Hebelspuren an der Tür wurden überprüft und Spuren gesichert. Die Täter sollen junge Erwachsene gewesen sein, die ein Basecap und Sonnenbrillen trugen.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0239263

