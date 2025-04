Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 23.04.2025 im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 17:15 Uhr wurde ein Wohnmobil in der Bottenbacher Straße, Höhe Hausnummer 103, in Pirmasens, Ortsteil Winzeln am rechten Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. In diesem Zeitraum streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren das geparkte Wohnmobil, wodurch ein leichter Streifschaden an der hinteren Fahrerseite entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

