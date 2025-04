Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 18.04.2025 bis zum 25.04.2025 wurden auf dem Parkplatz des Fitness First in der Waisenhausstraße in Pirmasens drei PKW zerkratzt. Alle drei Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

