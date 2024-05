BPOLI BHL: Haftbefehl - ohne Zahlungsoption!

Nordrhein-Westfalen (ots) - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden durchsuchte die Bundespolizei in zwei Ermittlungsverfahren am 07. Mai 2024 drei Wohnungen und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt fünf syrische Staatsangehörige im Alter von 21 bis 40 Jahren. ...

mehr