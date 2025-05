Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei auf dem Maimarkt

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Veranstaltungsgelände in der Blocksbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Besorgte Anrufer meldeten der Polizei um kurz vor 20 Uhr eine Schlägerei. Als die Polizeistreifen kurz darauf eintrafen konnten nur noch zwei der Beteiligten festgestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die beiden Geschädigten von einer größeren Personengruppe zunächst verbal attackiert und dann körperlich angegriffen. Die Täter konnten vor Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt fliehen. Die beiden 18-Jährigen erlitten Verletzungen im Gesicht. Beide verzichteten auf eine weitere medizinische Behandlung. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum Motiv und zu den Tätern dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

