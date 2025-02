POL-PPRP: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - Ein 78-jähriger Autofahrer musste am Dienstagmittag (25.02.2025, gegen 11:30 Uhr) in der Sternstraße verkehrsbedingt abbremsen. Ein 18-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Der 78-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Zudem entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

