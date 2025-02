POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Bürgermeister-Trupp-Straße wurde am Dienstagmorgen (25.02.2025, gegen 6:45 Uhr) ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer bog von der Bürgermeister-Trupp-Straße nach rechts in Richtung L523 ab und stieß mit dem in gleicher Richtung geradeaus fahrenden Radfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 ...

mehr