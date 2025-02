Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kinder werfen Steine auf Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (25.02.2025), gegen 13:20 Uhr, warfen zwei Kinder Steine von der Brücke der Wattstraße auf die darunter verlaufende Maudacher Straße. Das Auto einer 32-Jährigen wurde durch die Steine beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Es soll sich um mindestens zwei Kinder im Alter von 10 - 12 Jahren gehandelt haben.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wir appellieren: Gegenstände in Richtung fahrender Autos zu werfen, ist kein dummer Streich, sondern kann lebensgefährlich sein! Immer wieder enden solche Taten in schweren, teils sogar tödlichen, Unfällen. Aus diesem Grunde können Steinewerfer u.a. wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell