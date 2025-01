POL-BOR: Gescher - Unbekannte brechen fünf Pkw auf

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Rottweg; Tatzeit: zwischen 25.01.2025, 12.00 Uhr, und 27.01.2025, 05.45 Uhr; Auf Tablets und Laser-Messgeräte zur Fliesenverlegung abgesehen hatten es Unbekannte in Ahaus. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in zwei Fahrzeuge ein. Diese hatten auf einem Firmengelände am Rottweg gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

mehr