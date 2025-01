POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus Firmenwagen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Münsterstraße; Tatzeit: 27.01.2025, 03.27 Uhr; In die Räumlichkeiten eines Autohauses eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Münsterstraße in Bocholt. In der Nacht zum Montag drangen die Einbrecher gegen 03.25 Uhr durch ein Fenster ein und entwendeten eine leere Geldkassette. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl) Kontakt ...

