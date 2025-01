Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Abschlussmeldung: Schorlemerstraße nach Verkehrsunfall gesperrt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schorlemerstraße;

Unfallzeit: 27.01.2025, 08.45 Uhr;

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Ahaus zugetragen hat. Eine 73-jährige Frau aus Ahaus hatte gegen 08.45 Uhr die Schorlemerstraße in Fahrtrichtung Schöppingen befahren. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeug. Bei der 56-jährigen Beifahrerin kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Schorlemerstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

