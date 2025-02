POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) - In der Nacht vom 24.02.2025 auf den 25.02.2025 stahlen unbekannte Täter einen gelben Jeep Wrangler unlimited, der auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus Am Römerweg in Schifferstadt geparkt war. Das Auto hat einen Zeitwert von etwa 40.000 Euro. Haben Sie im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter ...

