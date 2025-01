POL-HA: Hagener Nachtleben: Alkoholisiert danebenbenommen - Polizeigewahrsam

Hagen (ots) - Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem PKW (Opel Corsa) die Freiligrathstraße in Hagen. An der Kreuzung zur Alexanderstraße bog er aus seiner Sicht nach links mit angepasster Geschwindigkeit in diese ab. Während des Abbiegens bemerkte er plötzlich und unerwartet einen Zusammenstoß. Er hielt sofort an, stieg aus seinem Fahrzeug und sah eine Frau auf der Fahrbahn liegen. ...

