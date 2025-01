Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Hagen (ots)

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem PKW (Opel Corsa) die Freiligrathstraße in Hagen.

An der Kreuzung zur Alexanderstraße bog er aus seiner Sicht nach links mit angepasster Geschwindigkeit in diese ab. Während des Abbiegens bemerkte er plötzlich und unerwartet einen Zusammenstoß. Er hielt sofort an, stieg aus seinem Fahrzeug und sah eine Frau auf der Fahrbahn liegen.

Der Hagener Autofahrer half der Frau (46) auf und leistete Erste Hilfe. Ein anwesender Zeuge (17) verständigte einen Rettungswagen.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Fußgängerin die Alexanderstraße überqueren wollte. Hierbei wurde sie vom Autofahrer offensichtlich übersehen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam.

Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und mit Verdacht eines Nasenbeinbruchs in ein Krankenhaus gefahren. An dem PKW entstand ein leichter Sachschaden. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell