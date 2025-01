Polizei Hagen

POL-HA: Kind tritt unvermittelt auf die Fahrbahn - Zusammenstoß mit Auto

Hagen-Emst (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.01) gegen 07:40 Uhr befuhr eine 67-Jährige aus Hagen mit ihrem Skoda die Cunostraße in Richtung Delstern und beobachtete eine Gruppe von Kindern beim Überqueren der Fahrbahn. Beim Vorbeifahren trat ein 6-Jähriger zwischen den Einmündungen Winkelstück und Auf dem Kämpchen unvermittelt auf die Straße. Gegenüber den Polizeibeamten gab die Autofahrerin an, dass sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Sie vermutete, dass der Junge die anderen Kinder habe einholen wollen. Der 6-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (REI)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell