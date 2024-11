Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an PKW

Polizei Pirmasens (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 09.11.2024, hatte ein 64-jähriger Mann aus der Eifel seinen grauen Mercedes CLA, amtliches Kennzeichen mit Ortskennung DAU, gegen 12 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Kauflandes Pirmasens, Wiesenstraße, abgestellt. Als er gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stelle der fest, dass mit einem spitzen Gegenstand das Wort "Bastard" in die Fahrertür gekratzt wurde. Die Ermittlungen nach dem/den bislang unbekannten Täter/n dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell