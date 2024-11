Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der B10 zw. Sattelzug und PKW

PKW-Fahrerin schwer verletzt

Hauenstein, Bundesstraße 10 (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend, dem 14.11.2024, gegen 18:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10, zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Sattelzug sowie ein PKW beteiligt gewesen waren. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fahrerin des PKW auf den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Sattelzug auf. Hierdurch erlitt diese schwere Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die verletzte PKW-Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 35.000,00 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 10 lediglich auf einer Spur befahrbar, weshalb es hierdurch zu leichten Einschränkungen des Verkehrsflusses kam. Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige sachdienlichen Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dahn (pidahn@polizei.rlp.de oder Tel.: 06391-9160) zu melden. /pidn

