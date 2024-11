Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdacht auf das Auslegen von Giftködern

Hornbach (ots)

Am Freitag, den 16.11.2024 erscheint ein Zeuge auf der hiesigen Polizeiinspektion und gibt an, dass er auf einem Feldweg einen Giftköder aufgefunden habe. Hierbei handelte es sich vermutlich um eine Mischung aus Leberwurst und Rattengift. Der Bereich in dem die Giftköder ausgelegt wurden erstreckt sich über den Bereich Hornbach, Mauschbach, Dietrichingen und Großsteinhausen.

Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

