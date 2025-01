Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb festgenommen

Hagen (ots)

Am Freitagmittag besuchten zwei Männer (26, 43 Jahre) einen großen Elektronikfachmarkt in der Hagener Innenstadt. Dort sahen sie sich auffällig unauffällig unter anderem in der Musikabteilung um. Dies bemerkte auch ein anwesender Ladendetektiv (48) und entschloss sich, die beiden Männer im Auge zu behalten.

Sein Bauchgefühl bestätigte sich, als er beobachten konnte, wie der Jüngere der beiden Männer drei DVDs aus einem Regal entnahm und diese unter seiner Jacke versteckte. Nachdem beide Männer das Geschäft verlassen hatten, ohne die DVDs im Wert von 124 Euro zu bezahlen, informierte der Detektiv die Polizei.

Im Rahmen der Überprüfung gab der jüngere Mann an, dass sein Freund ihn dazu angestiftet habe. Warum er die DVDs klauen sollte, wisse er nicht.

Der Ältere der beiden Männer durfte nach Feststellung seiner Personalien wieder gehen.

Der DVD-Dieb musste allerdings länger als gedacht bleiben. Gegen ihn lag ein Haftbefehl (19 Tage Haft) vor, da er in der Vergangenheit bereits rechtskräftig wegen Diebstahl verurteilt worden war. Er wurde in die JVA Hagen überstellt. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell