Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahrradcodierung bei der Polizeistation Hessisch Lichtenau wird gut angenommen; Polizei codiert an 2 Tagen insgesamt 42 Fahrräder

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Wie Mathias Kalthoff als Schutzmann vor Ort von der Polizeistation in Hessisch Lichtenau berichtet, ist die kürzlich durchgeführte Codieraktion von Fahrrädern auf dem Gelände der Polizeistation in Hessisch Lichtenau von der Bevölkerung gut angenommen worden.

In der 21. Kalenderwoche, am 21. und 22. Mai, kam die Codiermaschine vom Polizeipräsidium Nordhessen bei insgesamt bei 42 Rädern zum Einsatz. Unterstützt wurde Mathias Kalthoff an beiden Tagen von Marco Hahn (Schutzmann vor Ort; Polizeistation Sontra) und Andrea Roselieb (Schutzfrau vor Ort; Polizeistation Witzenhausen).

>>>Individueller Code soll Diebe abschrecken

Ein für jeden Fahrradbesitzer individuell erstellter Code, der mittels einer speziellen Codiermaschine in die Rahmen der Fahrräder eingraviert wird, soll es Dieben erschweren, gestohlene Fahrräder weiterzuverkaufen und bestenfalls von vorherein von einer Diebstahlshandlung abhalten. Im Falle des Auffindens eines gestohlenen Rades bzw. bei der Überprüfung von Fahrrädern hat die Polizei bei codierten Rädern zudem auch schneller die Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer zur Hand.

Die Beamten nahmen sich an den besagten Tagen jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr Zeit, codierten die z.T. sehr hochwertigen Räder und standen darüber hinaus natürlich auch bei Fragen rund um das Thema "Fahrradsicherung" Rede und Antwort.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, waren die Fahrradbesitzer gebeten worden, sich im Vorfeld auf der Dienststelle in Hessisch Lichtenau für einen Termin anzumelden. Dies hat insgesamt gut funktioniert, so dass letztlich auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger bedient werden konnten.

Zu gegebener Zeit wollen die Beamten diese Aktion bei passender Gelegenheit in ähnlicher Art und Weise wiederholen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell