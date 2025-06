Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.06.25

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 16:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal die L 3242 von Wolfterode kommend in Richtung der B 27. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Auto und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde noch ein Leitpfosten beschädigt. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Gegen Zaun gefahren

Um 19:39 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine 51-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Kindergartens "Werrawichtel" in der Dresdener Straße in Bad Sooden-Allendorf zu fahren. Dabei fuhr sie unbeabsichtigt rückwärts statt vorwärts und somit mit dem Heck des Autos gegen den Zaun des Kindergartens. Dabei wurden zwei Zaunelemente beschädigt. Schaden: 150 EUR.

Wildunfall

Um 22:11 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die L 3334 zwischen Rodebach und Germerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 31.05.25, 22:00 Uhr und dem 01.06.25, 10:30 Uhr wurde in er Straße "Am Brauhaus" in Eschwege ein geparkter Opel Corsa im Bereich des linken hinteren Radkastens angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Sonntagmittag in der Straße "Am Gradierwerk" in Bad Sooden-Allendorf. Dort wurde der Pkw einer 53-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf beim Einparken angefahren und beschädigt. Der Verursacher, ein 85-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, konnte im Nachgang ermittelt werden.

Körperverletzung, Sachbeschädigung (häusliche Gewalt)

Um 22:50 Uhr wurde gestern Abend die Polizei alarmiert, nachdem in Eschwege ein 31-Jähriger aus Eschwege an der Haustür eines Mehrfamilienhauses erschien und den Glaseinsatz der Haustür einschlug. Da die dort wohnhafte 43-jährige Geschädigte die Wohnungstür nicht öffnete, trat der 31-Jährige diese ein. Die Geschädigte stieß er dann mehrmals herum, wodurch diese leicht verletzt wurde. Weiterhin wurde ihr T-Shirt beschädigt. Kurz vor Eintreffen der Polizeistreife flüchtet der 31-Jährige, konnte aber im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Gegen ihn wurde eine Wegweisungsverfügung erlassen und von Amts wegen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an öffentlicher Toilettenanlage

Angezeigt wurde noch eine Sachbeschädigung im Bereich der öffentlichen Toilettenanlage in der Hospitalstraße in Eschwege. An dem Wochenende 24./25.05.25 wurde durch unbekannte Täter der Türgriff, der Papierspender sowie der Öffner für das Oberlicht beschädigt. Der Stadt Eschwege entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Unerlaubtes Fischen

Am 31.05.25 wurde um 23:00 Uhr ein 56-Jähriger aus Göttingen am "Großen Bruchteich" in Bad Sooden-Allendorf durch den Fischereiaufseher im Rahmen einer Kontrolle angetroffen, als er mit einer gebrauchsfertigen Angel dort fischen wollte. Fische hatte er zu diesem Zeitpunkt noch keine gefangen. Einen gültigen Fischereischein konnte er nicht vorzeigen.

Polizei Sontra

Kradfahrer erfasst Reh

Ein Zusammenstoß mit einem Reh ereignete sich gestern Abend, um 23:42 Uhr, auf der B 7 in der Gemarkung von Rittmannshausen. Das Reh wurde von dem Motorrad eines 47-Jährigen aus Erfurt erfasst, der dadurch mit dem Krad stürzte. Seine 48-Jährige Sozia wurde dabei leicht verletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

weitere Wildunfälle

Um 13:30 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag eine 49-Jährige aus Herleshausen mit einem Pkw die L 3247 zwischen Frauenborn und Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Um 05:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Herleshausen mit einem Pkw die L 3245. Dabei kam es in der Gemarkung von Röhrda zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

Körperverletzung

Am 01.06.25, um 02:30 Uhr, zeigte ein 30-Jähriger aus Sontra an, dass er in der Braugasse in Sontra, vor dem dortigen "Späti" von einer ihr unbekannten Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Dadurch erlitt der 30-Jährige Frakturen im Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach seinen Angaben waren noch weitere Personen anwesend, die ihm ebenfalls unbekannt waren. Die Polizei sucht daher Zeugen des Vorfalls, die sich bitte unter Tel.: 05653/07660 mit der Polizei in Sontra in Verbindung setzen möchten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 31.05.25 wurde durch die Streife der Polizeistation Hessisch Lichtenau ein Pkw in der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 31-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger, stark nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Sachbeschädigung an Haltestelle

Um 08:23 Uhr wurde heute Morgen in der Friedrichsbrücker Straße in Hessisch Lichtenau festgestellt, dass Unbekannte die Seitenscheibe der Tram-Haltestelle zerstört haben. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Am 31.05.25, um 04:32 Uhr, wurde in der Berliner Straße in Großalmerode ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte flexten das Gehäuse auf und entwendeten Bargeld und Zigaretten in noch nicht bekannte Höhe. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Um 01.43 Uhr wurde in der vergangenen Nacht im Bereich der Bahnbrücke über die B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg ein 70-Jähriger aus Neu-Eichenberg angetroffen, der mittels Farbeimer und Rolle die Wände der Brücke mit großflächigen Schriftzüge (ca. 20 Meter lang) beschriftetet, um seinen Missfallen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg zum Ausdruck zu bringen. Der 70-Jährige wurde nach Identitätsfeststellung wieder entlassen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

