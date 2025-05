Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 02.23 Uhr ereignete sich auf der B 27 in der Gemarkung von Oberrieden ein Wildunfall, bei dem ein Reh von dem Pkw eines 44-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Körperverletzung

Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei angefordert, nachdem es bei einem Hoffest in Frieda zu einer Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Personen kam. Beteiligt waren ein 41-Jähriger, ein 32-Jähriger und ein 29-Jähriger, alle aus der Gemeinde Meinhard. Demnach soll nach dem bisherigen Ermittlungsstand der 41-Jährige nach verbalen Streitigkeiten eine Glasflasche in Richtung des 32-Jährige geworfen haben. Die diesen aber knapp verfehlte. In der Folge wurde der 41-Jährige von dem 32-Jährigen in den Bauch getreten. Zudem soll - im Zuge einer Rangelei mehrerer Personen - der 29-Jährige von dem 32-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sein. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 23:29 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 49-Jähriger aus Cornberg mit einem Pkw die B 7 in Richtung Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Um 04:42 Uhr ereignete sich vergangene Nacht auf der K 28 zwischen Sontra und Ulfen ein weiterer Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw einer 46-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Sachschaden am Auto: ca. 1500 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 16:20 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag eine 25-Jährige aus Sontra auf einem E-Scooter fahrend im Stadtgebiet von Sontra durch eine Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von THC unterwegs war, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

In einer Gaststätte in Ziegenhagen wurde am gestrigen Abend, um 20:55 Uhr, ein 24-Jähriger aus Jühnde von einem 29-Jährigen aus Bühren in die Genitalien getreten. Nach Angaben des Geschädigten geschah dies im Rahmen einer Feier unvermittelt durch den Tatverdächtigen. Mögliche Hintergründe sind bislang noch nicht bekannt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell