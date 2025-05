Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 10:53 Uhr befuhr heute Vormittag eine 91-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege. Als sie beabsichtigte am Fahrbahnrand mit ihrem Auto einzuparken stieß sie mit der Fahrzeugfront gegen die dortige Straßenlaterne. An der Laterne sowie am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 07:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 46-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw die B 250 in Richtung Wanfried. Als ein 53-Jähriger aus Tschechien, der mit einem Sattelzug unterwegs war, bemerkte, dass er den Abzweig nach Wendehausen (L 3244) verpasst hatte, hielt er an und setzte mit dem Sattelzug zurück. Dabei übersah er den nachfolgenden und wartenden Pkw des 46-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird vom Herkules-Markt in der "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen angezeigt. Zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr hatte heute Mittag eine 84-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw Toyota im unteren Parkdeck geparkt. Bei Rückkehr stellte sie fest, dass das Auto im vorderen rechten Bereich angefahren wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

