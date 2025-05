POL-ESW: Brand

Eschwege (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Obergasse in Ringgau-Netra. Mehrere unbekannte Täter drangen in den Verkaufsraum ein, nachdem eine Tür aufgehebelt wurde. Im Verkaufsraum wurde eine Überwachungskamera manipuliert, anschließend noch mehrere Türen gewaltsam angegangen, so dass ein Sachschaden von ca. 5000 EUR zu verzeichnen war. Im Kassenbereich wurde dann das Schloss zur Sicherung der Zigaretten ...

