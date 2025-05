Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 04:13 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 44-Jähriger aus Hörselberg-Hainich mit einem Pkw die B 250 zwischen Wanfried und Treffurt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das tödlich verletzt wurde. Das Auto wurde nur geringfügig beschädigt; Sachschaden: ca. 500 EUR.

Einbruch

Zwischen dem 24.05.25, 14:30 Uhr und dem 26.05.25, 06:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Gelände in der Straße "Am Trimberg" in der Gemarkung von Reichensachsen. Auf dem landwirtschaftlichen Gelände wurde ein Fenster eines Werkstattgebäudes komplett aus dem Rahmen gehebelt. Aus dem Gebäude wurden durch den oder die Täter im Anschluss mehrere Werkzeuge der Marke "Makita" entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Auffahrunfall

Um 17:37 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagnachmittag ein 65-Jähriger aus Coburg mit einem Klein-Lkw mit Anhänger die B 400 von Herleshausen kommend in Richtung Sontra. Im Kreisverkehr der B 400/ L 3248 bremste er verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende 32-Jährige aus Polen bremste seinen Pkw ebenfalls ab. Dies bemerkte der nun folgende 32-Jährige aus Coburg zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf, der dadurch auf den Anhänger geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Wildunfälle

Um 05:23 Uhr befuhr heute früh ein 60-Jähriger aus Ifta mit seinem Pkw die K 20 in der Gemarkung von Markershausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich auf der B 7 in der Gemarkung von Röhrda, wo am gestrigen Sonntagabend, um 22:05 Uhr, ein Reh von dem Pkw eines 66-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau erfasst und tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl und Sachbeschädigung im Kindergarten

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter auf das Gelände der Kindertagesstätte in der Eschweger Straße in Wendershausen ein. Dort wurde ein Klettergerüst umgeworfen, welches dadurch beschädigt wurde. Weiterhin wurde von einem aufgestellten Holzpferd der Kopf entfernt und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell