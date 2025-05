Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrer gefährdet Gegenverkehr

Bonefeld (ots)

Am späten Abend des 10.05.2025 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fahrradfahrer auf der B256 von Rengsdorf in Fahrtrichtung Bonefeld. Dieser würde Schlangenlinien fahren und sei bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen. Es sei dabei auch zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell