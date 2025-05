Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.05.25

Eschwege (ots)

Spiegel beschädigt

Um 15:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Gemeinde Berkatal mit seinem Pkw die Berkastraße in Frankershausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Golf touchierte er mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel des Golfs, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 22:43 Uhr befuhr gestern Abend ein 36-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die L 3241 von Weidenhausen in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Mit einem Rehbock kollidierte gestern Abend, um 22:05 Uhr, ein 26-Jähriger aus Schimberg, der mit seinem Pkw von Grebendorf in Richtung Kella unterwegs war. Der Rehbock lief anschließend verletzt davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Unfallflucht

Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich eine Unfallflucht, die sich entweder auf dem Aldi-Parkplatz in der Niederhoner Straße oder auf dem Edeka-Parkplatz in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignet hat. Zwischen 16:20 Uhr und 17:10 Uhr wurde ein Mercedes Vito an einer der beiden Örtlichkeiten im linken Heckbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Garten

Zwischen dem 20.05.25, 21:00 Uhr und dem 21.05.25, 16:00 Uhr wurde von einem Gartengrundstück am "Hospitalbrunnen" in Eschwege ein Paket entwendet. In dem Paket befanden sich Mittel gegen Milbenschutz für Hühner. Weiterhin wurde noch Gartenhandschuhe gestohlen. Schaden: ca. 35 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichendiebstahl und Sachbeschädigung

Zwischen dem 19.05.25, 06:00 Uhr und dem 23.05.25, 05:30 Uhr wurden von einem Ford Focus, der auf dem Parkplatz in der Straße "Im Lindenhof" in Reichensachsen abgestellt war, die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-JP 90" abmontiert und entwendet. Zudem wurde das Auto durch unbekannte Täter rundum zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen 06:20 Uhr und 14:10 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag ein Pkw Mitsubishi im Bereich der Fahrertür angefahren und leicht beschädigt. Das Auto war auf einem Parkplatz eines Pflegezentrums in der Straße "Siedlung" in Fürstenhagen geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 250 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Windschutzscheibe beschädigt

Um 13:57 Uhr befuhr gestern Mittag ein 27-jähriger Witzenhäuser mit einem Pkw die Straße "Auf den Hecken" in Witzenhausen. Beim Vorbeifahren an einem Lkw, dessen 58-Jähriger Fahrer aus Dessau gerade am Ausladen war, sorgte ein Windstoß dafür, dass die Plane des Lkws "aufwehte" und ein Haken dadurch gegen die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Autos schlug und diese beschädigte. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

