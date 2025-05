POL-ESW: Pressebericht vom 22.05.25

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall; Schaden 300 Euro An der Schlossplatzkreuzung in Eschwege kam es am Dienstag um 09.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit 300 Euro Schaden. Zur Unfallzeit hielt eine 48-jährige Autofahrerin aus Eschwege aus Richtung "Am Mühlgraben" kommend auf dem Linksabbiegerfahrstreifen verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampelkreuzung. Die Frau wollte bei der nächsten Grünphase dann nach links in Richtung "An den Anlagen" abbiegen. Ein ...

mehr