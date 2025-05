Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 09:42 Uhr touchierte gestern Morgen ein 64-jähriger Eschweger beim Einparken mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Citroen, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege.

Unfallflucht

Um 20:29 Uhr befuhr am gestrigen Abend eine 42-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw den Langenhainer Weg stadtauswärts und bog dann die Straße 'Andreas-Höhe' in Eschwege ein. Nach ca. 300 Metern kam ihr ein weißer SUV entgegen. Dieser fuhr - nach Angaben der 42-Jährigen - mit hoher Geschwindigkeit teils über die Mitte der Fahrbahn hinaus, worauf sie mit ihrem Auto nach rechts auswich. Dadurch prallte sie mit den Reifen gegen den dortigen Bordstein, wodurch der rechte Vorderreifen beschädigt wurde und aufriss. Dadurch war eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Der entgegenkommende weiße SUV soll selbst auch nach rechts ausgewichen, dann aber weitergefahren sein. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Wohnwagen

Auf dem Gelände des Freizeitzentrums in Meinhard wurde aus einem dort aufgestellten Wohnwagen der Fahrzeugbrief des Wohnwagens sowie ein Schlüssel entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19.03.25 und dem 19.05.25, 16:30 Uhr. Der Schaden wird mit ca. 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:44 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 47-Jähriger aus Herleshausen mit einem Pkw die K 18 in der Gemarkung von Herleshausen-Archfeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden am Pkw: ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 18:32 Uhr befuhr gestern Abend ein 29-Jähriger aus Hardert mit einem Sattelzug die Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Ihm entgegen kam eine 30-Jährige aus Waldkappel mit einem SUV. Obwohl beide Beteiligte äußerst rechts fuhren kam es zum seitliche Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 21:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 53-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die K 42 zwischen Rommerode und Laudenbach. Dabei kam sie mit dem Auto kurz nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Fahrradteilen

Am Bahnhof in Witzenhausen kam es am gestrigen Montag zum Diebstahl von diversen Fahrradteilen. Zwischen 16:00 Uhr und 20:40 Uhr wurden von einem Mountainbike der Marke "Giant" die zwei Pedalen inkl. Kurbelarm und das Kettenblatt vom Tretlager abmontiert und gestohlen. Dabei wurde das Rad zudem beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell